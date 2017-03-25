Невкусная история. В Мурманске поймали повара с поддельной санкнижкой

Администрация предприятия общественного питания сообщила в отдел полиции о том, что один из работников предъявил в кадровую службы документ с признаками подделки.

Полицейские выяснили, что с целью допуска к работе повара, мужчина использовал подложный документ - медицинскую книжку со сведениями о прохождении медицинской комиссии. Фактически врачей он не посещал.

Медкнижка была изъята и направлена на экспертизу. Исследование подтвердило факт подделки.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа…».

Деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области