16+
N
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Невкусная история. В Мурманске поймали повара с поддельной санкнижкой

20:5025 марта 2017Просмотров: 73

Администрация предприятия общественного питания сообщила в отдел полиции о том, что один из работников предъявил в кадровую службы документ с признаками подделки.

Полицейские выяснили, что с целью допуска к работе повара, мужчина использовал подложный документ - медицинскую книжку со сведениями о прохождении медицинской комиссии. Фактически врачей он не посещал.

Медкнижка была изъята и направлена на экспертизу. Исследование подтвердило факт подделки. 

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа…».

Деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Читайте также
МЧС предупреждает о непогоде! Сегодня ночью будет сильный ветер и снегТуристов обязали информировать МЧС о выходах на опасные маршрутыПропавшая 22 марта 17-летняя Надежда Сидорова нашласьМоржи сняли кино!
Покажись, рыбья морда! В Умбе прошли соревнования по спортивному рыболовствуИгра в нарды закончилась побоямиПрямо сейчас в Мончегорске стартует Полярная Олимпиада!В Мурманске поймали разбойника, напавшего с битой на продавцаЛед под ногами, лед над головой!Участники проекта "Новая весна" выбрались из тренажерного зала.
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  