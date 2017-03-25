Покажись, рыбья морда! В Умбе проходят соревнования по спортивному рыболовству

В Умбе сегодня проходят соревнования по спортивному, подлёдному лову.

Название «Рыбья морда» не случайно, именно так поморы называли лучших рыбаков. Другое название «рыбий глаз».Эти соревнования проходят уже в 15 раз.

"Рыбья морда" - не только оригинальный проект зимнего отдыха, но и самый массовый в регионе. Соревнование по спортивному подледному лову ежегодно собирает более 50 команд со всей Мурманской области.

Главное правило – ловить только из одной лунки. Победители определяются в личном и командном первенствах; награждаются также рыбаки, выловившие первый экземпляр, самую крупную и самую маленькую рыбу, самый юный и самый возрастной участники соревнований.

Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников ежегодного соревнования рыбаков! А судя по фотографиям, присланным нам в редакцию, погода не подвела.