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Покажись, рыбья морда! В Умбе проходят соревнования по спортивному рыболовству

15:4925 марта 2017Просмотров: 145

В Умбе сегодня проходят соревнования по спортивному, подлёдному лову. 

Название «Рыбья морда» не случайно, именно так поморы называли лучших рыбаков. Другое название «рыбий глаз».Эти соревнования проходят уже в 15 раз.

"Рыбья морда" - не только оригинальный проект зимнего отдыха, но и самый массовый в регионе. Соревнование по спортивному подледному лову ежегодно собирает более 50 команд со всей Мурманской области.

Главное правило –  ловить только из одной лунки. Победители определяются в личном и командном первенствах; награждаются также рыбаки, выловившие первый экземпляр, самую крупную и самую маленькую рыбу, самый юный и самый возрастной участники соревнований.

Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников ежегодного соревнования рыбаков! А судя по фотографиям, присланным нам в редакцию, погода не подвела. 

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