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Работников культуры поздравили с праздником главы Мурманска

10:3025 марта 2017Просмотров: 161

Уважаемые работники культуры и деятели искусства! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Люди вашей профессии — яркие, увлеченные, инициативные. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду Мурманск живет насыщенной и интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашем городе, стали традиционными и пользуются большой популярностью среди жителей и гостей заполярной столицы.

Благодарим вас за неоценимый вклад в развитие культурной жизни областного центра, за организацию и проведение замечательных мероприятий, за преданность избранному делу, за ваш бесконечный творческий поиск!

Желаем вам доброго здоровья, оптимизма, благополучия и счастья! Пусть удача, приятные встречи и добрые слова, любовь и забота близких людей наполняют радостью каждый прожитый день!



Глава муниципального образования
город Мурманск                                                            Д.Д. Филиппов
 
Глава администрации
города Мурманска                                                        А.И. Сысоев

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