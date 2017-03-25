Работников культуры поздравили с праздником главы Мурманска

Уважаемые работники культуры и деятели искусства!



Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!



Люди вашей профессии — яркие, увлеченные, инициативные. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду Мурманск живет насыщенной и интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашем городе, стали традиционными и пользуются большой популярностью среди жителей и гостей заполярной столицы.



Благодарим вас за неоценимый вклад в развитие культурной жизни областного центра, за организацию и проведение замечательных мероприятий, за преданность избранному делу, за ваш бесконечный творческий поиск!



Желаем вам доброго здоровья, оптимизма, благополучия и счастья! Пусть удача, приятные встречи и добрые слова, любовь и забота близких людей наполняют радостью каждый прожитый день!







Глава муниципального образования

город Мурманск Д.Д. Филиппов



Глава администрации

города Мурманска А.И. Сысоев

