В Мурманске поймали разбойника, напавшего с битой на продавца

Это случилось ранним утром. В один из круглосуточных магазинов зашел мужчина, вооруженный битой. Он потребовал у продавщицы отдать ему всю выручку

Когда женщина попыталась нажать тревожную кнопку т вызвать охрану, мужчина ударил ее бытой по голове и по руке и забрал из кассы 14 тысяч рублей. Вскоре полицейские установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж и разбой безработный мурманчанин 91 года рождения.

Задержали его по ориентировке через двое суток после нападения. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.