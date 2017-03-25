16+
I
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске поймали разбойника, напавшего с битой на продавца

12:0025 марта 2017Просмотров: 129

Это случилось ранним утром. В один из круглосуточных магазинов зашел мужчина, вооруженный битой. Он потребовал у продавщицы отдать ему всю выручку

Когда женщина попыталась нажать тревожную кнопку т вызвать охрану, мужчина ударил ее бытой по голове и по руке и забрал из кассы 14 тысяч рублей. Вскоре полицейские установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж и разбой безработный мурманчанин 91 года рождения.

Задержали его по ориентировке через двое суток после нападения. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также
Игра в нарды закончилась побоямиПрямо сейчас в Мончегорске стартует Полярная Олимпиада!Лед под ногами, лед над головой!Участники проекта "Новая весна" выбрались из тренажерного зала.
Снег тает – крыши текутРаботников культуры поздравили с праздником главы МурманскаКаждый десятый россиянин совершает покупки в отечественных интернет-магазинах раз в неделюСегодня в России отмечают День работника культурыСегодня в Мурманске будут собирать старые градусники и перегоревшие энергосберегающие лампыГололёд и солнце. Прогноз погоды на сегодня, 25 марта
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  