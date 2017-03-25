В Североморске пропала рыжеволосая 17-летняя девушка



МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной разыскивается несовершеннолетняя Сидорова Надежда Андреевна 1999 года рождения, проживающая в г. Североморск, которая 22 марта 2017 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы вьющиеся, темно-русые (окрашены рыжие), небольшая сутулость, родинка на правой щеке размером не более 2 мм.

Была одета: без головного убора, куртка болоньевая красная с капюшоном (парка), синие джинсы, синие с белым ободом ботинки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Сидоровой Надежды Андреевны, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (815-37) 4-74-71, 4-80-42 (дежурная часть МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной) 8 (815-37) 5-15-90, 02 либо 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).