Активисты создали «карту убитых дорог» - на ней можно отмечать проблемные участки в любом городе

Активисты Общероссийского народного фронта создали проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» для определения наиболее проблемных дорог в России.

Общественники сообщают, что пользователи имеют возможность добавлять фотографии участков дорог, который нуждается в ремонте. По каждой дороге можно также проголосовать, а также оставить свои комментарии.

«Какую дорогу власти в результате включат в приоритетный для ремонта список, будет зависеть в первую очередь от ваших голосов. Решим проблему плохих дорог вместе!», - сообщается на сайте проекта.

Мурманск и область уже попала в народный рейтинг – пользователи оставили отзывы и фотографии с улиц Свердлова и Старостина, Лобова, Невского, трассы Р-21 Кола и ряда других автодорог.

Фото: Икском.Хобби