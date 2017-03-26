Двое грабителей из Тюмени забрались на базу ОМОНа, убегая от полицейских

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего Акима Ибрагимова, 22-летнего Давида Тагиашвили и 18-летнего Петра Васильева.

30 августа 2016 года Ибрагимовым и Тагиашвили был ограблен терминал, установленный в тамбуре магазина по ул. М.Захарова.

Их добычей стали 45890 руб. В ночь на 16 сентября они вновь решили его ограбить, взяв с собой Васильева. Завладев 15500 руб. грабители скрылись на автомобиле ВАЗ.

О хищении продавец магазина сообщила в полицию. Был введен план «Перехват», в ходе которого была обнаружена машина. Полицейские начали преследование.

Злоумышленники остановились на улице и стали разбегаться. Ибрагимов и Тагиашвили добежали до находившегося рядом бетонного забора и стали перелазить через него, не зная, что за забором находится база ОМОНа.

Сотрудники полиции сняли с забора Ибрагимова, а Тагиашвили, который перелез через забор, задержали бойцы ОМОНа.

Васильев был задержан неподалеку на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов.

По решению суда Ибрагимов и Тагиашвили заключены под стражу. Васильев находится под домашним арестом, сообщает прокуратура Тюменской области.