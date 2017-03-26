Инфляция в России снизилась до 4,3%

Об этом заявила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров 24 марта.

«Инфляция существенно замедлилась. В конце 2016 года она составляла 5,4%. По оценке на 20 марта, она снизилась до 4,3%. Это уже очень близко к целевому уровню 4%», пояснила Эльвира Набиуллина.

Она также добавила, что вклад в снижение инфляции быстрее прогноза внесло укрепление рубля.

«В последние месяцы оно сказалось на ценах всех групп товаров, а также отдельных видов услуг. Особенно сильно – на ценах продовольствия. Цены на некоторые товары, например плодоовощную продукцию, даже снизились, так как они быстрее реагируют на изменение конъюнктуры. Но это также означает, что по этим товарам ситуация может быстро смениться на противоположную. Рост цен непродовольственных товаров и услуг также заметно замедлился под влиянием курсовой динамики».