16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

С 1 апреля пенсии в России индексируют на 1,5%

10:0026 марта 2017Просмотров: 639

На 1,5 процента с 1 апреля будет осуществлена индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший 2016 год.

Средний размер социальной пенсии после повышения составит  8 774 рубля. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам увеличится до 13 026 рублей.

Также с 1 апреля 2017 года в связи с индексацией социальных пенсий будут повышены пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.

Всего индексация с 1 апреля 2017 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек являются получателями социальных пенсий, сообщает Минтруд. 

Читайте также
В Апатитах на улице Строителей загорелся гаражМурманчанка перевела мошенникам почти 40 тысяч рублей - женщине сообщили, что ей положены дивиденды от вклада в «МММ»Инфляция в России снизилась до 4,3%В Мурманске покажут средневековое оружие и доспехи Европы и Руси
Полиция Мурманска разыскивает несовершеннолетнего Спартака ЗайцеваДвое грабителей из Тюмени забрались на базу ОМОНа, убегая от полицейскихАктивный циклон принес в Мурманскую область порывистый ветер и мокрый снег"Naveka.Bend" выступили в МурманскеМЧС предупреждает о непогоде! Сегодня ночью будет сильный ветер и снегТуристов обязали информировать МЧС о выходах на опасные маршруты
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  