В Мурманске покажут средневековое оружие и доспехи Европы и Руси

1 апреля в 15.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «И на камнях растут деревья».

На ней будут представлены предметы из коллекций клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк».

Клубы объединяют людей, увлечённых исторической реконструкцией, воссозданием традиций, быта и культуры Раннего Средневековья на Руси, которое относится к IX-XI вв.

На выставке будут воссозданы интерьеры ремесленной мастерской, кузницы и оружейной. Посетители увидят образцы оружия, доспехов, предметов быта, восстановленных по археологическим образцам. Коллекция отражает повседневную историю Руси и сопредельных государств эпохи Средневековья.

В рамках открытия члены клуба «Мидгард» и «Снежный волк» расскажут об особенностях движения реконструкторов в России и о предметах, экспонирующихся на выставке.

Фото: Мурманский областной краеведческий музей