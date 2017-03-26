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В Мурманске покажут средневековое оружие и доспехи Европы и Руси

12:0026 марта 2017Просмотров: 408

1 апреля в 15.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «И на камнях растут деревья».

На ней будут представлены предметы из коллекций  клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк».

Клубы объединяют людей, увлечённых исторической реконструкцией, воссозданием традиций, быта и культуры Раннего Средневековья на Руси, которое относится к IX-XI вв. 

На выставке будут воссозданы интерьеры ремесленной мастерской, кузницы и оружейной. Посетители увидят образцы оружия, доспехов, предметов быта, восстановленных по археологическим образцам. Коллекция отражает повседневную историю Руси и сопредельных государств эпохи Средневековья.

В рамках открытия члены клуба «Мидгард» и «Снежный волк» расскажут об особенностях движения реконструкторов в России и о предметах, экспонирующихся на выставке.

Фото: Мурманский областной краеведческий музей 

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