16+
I
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Владимир Ильич и «революция без революционеров». Что происходило на Мурмане в 1917 году?

17:0026 марта 2017Просмотров: 194

28 марта в 17.30 в Мурманской областной научной библиотеке состоится вторая лекция в рамках публичных чтений Российского исторического общества - «Революция 1917 года и Мурман».

Лекцию прочитает кандидат исторических наук, сотрудник Военно-морского музея Северного флота Дмитрий Жалнин.

Дмитрий Евгеньевич – авторитетный специалист в области истории Мурманска, строительства и боевой деятельности флотилии Северного Ледовитого океана, Первой мировой войны, Гражданской войны и интервенции на Мурмане, сохранения историко-культурного наследия Кольского Севера. 

В своей лекции он рассмотрит вопросы влияния революционных событий в столице на обстановку на Мурмане, динамику взаимоотношений мурманских и центральных властей, феномены «революции по телеграфу» и «революции без революционеров», а также представит современную историографическую оценку деятельности некоторых руководителей Мурмана в 1917-1918 гг.

Читайте также
Место встречи ТВ-21: Курс на Барнео-2017Гость программы «Власть. Вопросы и ответы» депутат и главный редактор газеты «Вечерний Мурманск» Виктор ХабаровАктивисты создали «карту убитых дорог» - на ней можно отмечать проблемные участки в любом городеВ Апатитах на улице Строителей загорелся гараж
Мурманчанка перевела мошенникам почти 40 тысяч рублей - женщине сообщили, что ей положены дивиденды от вклада в «МММ»Инфляция в России снизилась до 4,3%В Мурманске покажут средневековое оружие и доспехи Европы и РусиПолиция Мурманска разыскивает несовершеннолетнего Спартака ЗайцеваС 1 апреля пенсии в России индексируют на 1,5%Двое грабителей из Тюмени забрались на базу ОМОНа, убегая от полицейских
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  