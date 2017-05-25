15-16 июля в Териберке пройдет третий Арктический фестиваль

15-16 июля пройдет третий Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь».

Об этом сообщает LavkaLavka.

Сейчас в Териберке на берегу Баренцева моря теперь кипит жизнь – вслед за туристами сюда потянулись инвесторы.

На живописном берегу Баренцева моря уже открылись три новые гостиницы и ресторан, построена дайвинг-школа. В планах – строительство новых жилых домов и обустройство мест для культурного отдыха.

Чтобы поселок не превратился в зону стихийной застройки, была создана Комиссия по урбанистическому и архитектурному развитию при Правительстве Мурманской области.