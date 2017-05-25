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Андрей Сысоев встретился с лучшими выпускниками Мурманска

17:0025 мая 2017Просмотров: 250

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев встретился с лучшими выпускниками 2017 года.

На мероприятие были приглашены ребята из Мурманского политехнического лицея, Мурманского международного лицея, Мурманского академического лицея, лицея № 2, гимназий №№ 1, 2, 3, 7, 8, 9 и школы № 36.

В торжестве приняли участие 25 школьников: это победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, лауреаты научно-практических конференций и конкурсов, а также учащиеся, проявившие себя в творчестве и спорте.

Прекрасные результаты, которых юные мурманчане достигли за время учебы, говорят о высоком уровне школьного образования в городе-герое, – отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. – Желаю ребятам дальнейших успехов, и надеюсь, что после окончания учебы в столичных вузах они вернутся в Мурманск.

Всего в этом году мурманские учреждения образования покидают 3800 выпускников.

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