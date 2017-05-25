Что делать с бездомными собаками? Как их посчитать, отловить, а также сколько стоит содержание? Об этом говорили в региональном правительстве

Что делать с бездомными собаки? Как их посчитать, отловить, а также сколько стоит содержание? Об этом сегодня говорили в региональном правительстве.

Отловом и содержанием подобных животных могут заниматься только специализированные организации, которым область каждый год платит более 50 миллионов рублей.



Сейчас на территории Мурманской области обитает 8276 бездомных собак, из них пойманы и находятся на содержании почти полторы тысячи. По словам представителей регионального комитета по ветеринарии, работа по отлову и стерилизации бродячих животных в городах и поселках области проводится исключительно по заявкам населения, системный подход к этой проблеме отсутствует, что и приводит порой к печальным последствиям.



Либо бездомные собаки нападают на людей, либо отчаявшиеся горожане устраивают бойню. Напомним, недавно были обнаружены три свалки убитых животных. Подозреваемый в живодерстве уже сознался в расправе над 15-тью собаками.