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Для мурманских выпускников прозвучал «последний звонок»

20:1125 мая 2017Просмотров: 531

Для выпускников сегодня прозвучал «последний звонок». В этот день во всех школах, лицеях и гимназиях города прошли торжественные линейки. А на центральной площади Мурманска состоялся большой праздничный концерт. Там побывали корреспонденты ТВ-21 Михаил Аброськин и Сергей Расюк.

Ни снег, ни дождь не помешали 3000-м школьников выпускников собраться на центральной площади Мурманска. Сегодня у них праздник: они закончили школу, и, наконец, начинают свою по-настоящему взрослую жизнь.

В сторону учебники и тетради. Больше не будет ни домашних заданий, ни уроков, ни перемен. Это радостный день для всех выпускников и вместе с тем немного грустный.

В этом году праздничный концерт был по-своему уникален: выпускников поздравили выпускники.

Ну вот и всё. Теперь началась взрослая жизнь. Кто-то радуется, кто-то плачет. Но дождь, который сейчас падает нам на головы скрывает эти слёзы. И будем считать, что это слёзы радости.

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