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Дорогам Мурманска – «неуд». Общественники измерили глубину ям

20:0825 мая 2017Просмотров: 275

Полоса препятствий из двухметровых ям. Сегодня эксперты проекта «Карта убитых дорог» прокатились по Мурманску и поставили низший балл состоянию городского асфальта. Они измерили ямы специальными линейками и результаты поразили - допустимые нормы превышены в несколько раз.

Дмитрий Цопов, участник дорожной инспекции «Карта убитых дорог»: «Очень много грязи, очень много мусора. Это всё не убирается. Честно говоря, столько мусора на дорогах в других городах мы не увидели».

Инспекторы в оранжевых жилетках - участники проекта «Карта убитых дорог». Они колесят по всей стране и знают - где чаще встречаются то ямы, то канавы. Дорогам Мурманска - твёрдая двойка.

Александр Васильев, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»: «Визуально видно, здесь покрытие не соответствует тому типу. Кирпичи откуда-то появились на дороге. Ну, и видны ямы, большое разрушение асфальта».

Дорогу по улице Лобова, которая ведёт к судоремонтному заводу, нанесли на «Карту убитых дорог» мурманчане. Диагноз экспертов - не зря, разрушение трассы превышает допустимые нормы в 5 раз.

Николай Мельков, главный инженер инспекции «Карта убитых дорог»: «Здесь только длина ямы 2 метра, 70 сантиметров. Глубина ямы - более 13 сантиметров. Ну, а ширина несколько метров».

Эксперты уже посетили Южный, Северо-Кавказский, Центральный и вот теперь Северо-Западный федеральный округ. Хорошие примеры, признаются, есть. К дорогам Белгорода у экспертов претензий не было. А если и есть недостатки, то власти прислушиваются к мнениям общественников народного фронта. Их задача - обратить внимание чиновников на улицы, которые, прежде всего значимы для жителей.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Здесь по плану у нас планируется укладка асфальта. Смесью, которая уже себя неплохо зарекомендовала. Мы смотрели, как её укладывали год назад, в каком она состоянии сегодня. И здесь точно так же будет по графику».

Деньги на ремонт этой дороги были запланированы в бюджете. Работы скоро начнутся. Но таких трасс не мало. Об этом свидетельствуют данные народной комиссии. На карте Мурманска уже нанесено боле 23 километров, которым, по мнению северян, требуется срочный ремонт.

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