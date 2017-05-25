Гранты на развитие бизнеса. Завершился конкурс среди начинающих предпринимателей

Объявлены победители первого конкурса грантов на развитие собственного бизнеса. В правительстве региона на совещании совета по защите прав предпринимателей поздравили начинающих бизнесменов.

Бурение скважин, медицинские услуги и дополнительное образование детей. В таких направлениях развивают свой бизнес начинающие предприниматели. Деньги на развитие от региона получили всего 6 проектов, а претендентов было 60. Отбор был жёсткий, критерии - социальная направленность и тщательно проработанный бизнес-план. По статистике, так называемый процент «выживаемости» с 2012 года вырос с 30 процентов до 80.



Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области: «Те предприниматели, которые получают грант на старте, они подают очень проработанные бизнес-планы, учитывает все риски. Это помогает работать не только на протяжении трёх лет, которые мы мониторим, но на протяжении достаточно долгого периода времени. Так же они могут получать другие виды поддержки для расширения бизнеса».



С началом собственного дела победителей первого конкурса грантов поздравила Марина Ковтун. Она отметила, что регион и дальше будет поддерживать развитие социальных предприятий.

В прошлом году малый бизнес получил от области поддержку в 46 миллионов рублей, из государственной казны ещё 60. Но в этом году начинающие предприниматели в финансах могут рассчитывать только на область, в федеральном бюджете деньги для развития этой сферы не предусмотрены.