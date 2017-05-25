Лучшие мурманские выпускники получили награды от администрации города

И сегодня же глава администрации Мурманска Андрей Сысоев поздравил лучших учеников 2017 года. Приём состоялся в зале заседаний горсовета.

На импровизированный урок собрались 25 лучших выпускников 2017 года. Каждый из них может похвастать победами во Всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Я всегда встречаюсь с ними с особым удовольствием, потому что это показатель уровня мурманского школьного образования. У них действительно за плечами очень много побед. И хочется чтобы тот темп, который они взяли в школьные годы, чтобы они сохранили на протяжении всей жизни».

Некоторые из них уедут учиться в другие города, кто-то останется здесь. Но, независимо от этого, каждый из выпускников задавал свои вопросы главе администрации. Будущих специалистов интересовали перспективы развития нашего региона.

Виолетта Корягина, Анастасия Шевчук: «Я бы хотела остаться в Мурманске, чтобы как-то помочь развивать город. Но жизнь может сложиться иначе. Поэтому посмотрим. А я собираюсь, к сожалению, покинуть свой город, потому что здесь не нашлось направления, которое мне нравится. Я бы хотела поступить на биологически факультет на кафедру позвоночной зоологии, чтобы потом продолжить исследования в области морских млекопитающих».

Некоторые из ребят, как например Денис Фёдоров, решили резко изменить направление своей деятельности. Раньше Денис огромное внимание уделял музыке и творчеству. Сейчас хочет стать инженером.

Денис Фёдоров: «Дальше я буду поступать не в этой области, за которую меня сюда пригласили. К сожалению. Я буду поступать в Балтийский университет имени Эммануила Канта на сисадмина».

Все ребята удостоились особых почестей и поздравлений. Им вручили памятные медали «За достижения в образовании».