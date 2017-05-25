Мончегорская прокуратура обнаружила в интернете пять сайтов, продающих медицинские справки

Прокуратурой Мончегорска выявила 5 веб-сайтов, на которых опубликована информация, запрещенная к распространению на территории России.

Интернет-страницы содержат информацию о продаже больничных листов, а также различных видов мед справок, оформление которых возможно без фактического обращения в медицинскую организацию и без прохождения медицинского осмотра.

В суд направлено 5 заявлений о признании размещенных интернете материалов запрещенными к распространению на территории России, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.