Мурманчане будут регистрировать недвижимость по-новому

Мурманчане теперь будут регистрировать недвижимость по-новому. В управлении Росреестра состоялся семинар по изменениям в федеральном законодательстве. Зарегистрировать квартиру в другом городе стало проще, а оформить ипотеку - быстрее.

С 1 января года регистрация недвижимости осуществляется по новому закону. Сейчас в России создается единый реестр недвижимости. Это сильно упрощает процедуру и ускоряет процесс. Если раньше ждать приходилось месяц, то теперь - семь рабочих дней. А оформить сделку с недвижимостью, находящейся в другом регионе, можно не выезжая за пределы Мурманской области



Анна Бойко, и.о. руководителя Росреестра по Мурманской области: «Вне зависимости от того, где находитесь вы и где находится объект недвижимости, вы можете подать документы. То есть, например, вы проживаете в Мурманске, а приобрели наследство или хотите приобрести объект, который находится, например, в Калининграде, то с 1 января предоставлена возможность подать документы непосредственно в Мурманске».



Еще из приятного: теперь нет необходимости собирать все документы во всех инстанциях. С 1 января закон обязывает росреестр в случае отсутствия необходимых бумаг самостоятельно делать запросы в соответствующие организации.