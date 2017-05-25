На встречу в региональном правительстве пригласили лучших гимнасток Мурманской области

Зам губернатора Анатолий Векшин провел расширенное заседание попечительского совета Федерации художественной гимнастики Мурманской области.

На встрече присутствовали президент Федерации Наталья Найденова, председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова, член попечительского совета, депутат Мурманской областной Думы Игорь Найденов, а также лучшие спортсменки сборной Мурманской области по художественной гимнастике.

От имени главы региона Марины Ковтун заместитель губернатора Анатолий Векшин приветствовал юных гимнасток, подчеркнув, что губернатор всегда внимательно следит за успехами сборной.

Говоря об основных итогах прошедших спортивных сезонов, Наталья Найденова отметила, что 2016 год стал очень успешным для региональной сборной.

Найденова подчеркнула, что сегодня в регионе созданы все условия для дальнейшего развития художественной гимнастики и поблагодарила за поддержку правительство Мурманской области, отметив, что за счет финансирования из средств областного бюджета организуются дополнительные учебно-тренировочные сборы, проводятся соревнования.

Анатолий Векшин отметил, что возглавляемый им попечительский совет планирует и дальше оказывать всестороннюю поддержку амбициозных планов Федерации художественной гимнастики Мурманской области, в числе которых – проведение в ближайшие годы в регионе первенства Северо-Западного Федерального округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.