16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

На встречу в региональном правительстве пригласили лучших гимнасток Мурманской области

13:3825 мая 2017Просмотров: 182

Зам губернатора Анатолий Векшин провел расширенное заседание попечительского совета Федерации художественной гимнастики Мурманской области.

На встрече присутствовали президент Федерации Наталья Найденова, председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова, член попечительского совета, депутат Мурманской областной Думы Игорь Найденов, а также лучшие спортсменки сборной Мурманской области по художественной гимнастике.

От имени главы региона Марины Ковтун заместитель губернатора Анатолий Векшин приветствовал юных гимнасток, подчеркнув, что губернатор всегда внимательно следит за успехами сборной.

Говоря об основных итогах прошедших спортивных сезонов, Наталья Найденова отметила, что 2016 год стал очень успешным для региональной сборной.

Найденова подчеркнула, что сегодня в регионе созданы все условия для дальнейшего развития художественной гимнастики и поблагодарила за поддержку правительство Мурманской области, отметив, что за счет финансирования из средств областного бюджета организуются дополнительные учебно-тренировочные сборы, проводятся соревнования.

Анатолий Векшин отметил, что возглавляемый им попечительский совет планирует и дальше оказывать всестороннюю поддержку амбициозных планов Федерации художественной гимнастики Мурманской области, в числе которых – проведение в ближайшие годы в регионе первенства Северо-Западного Федерального округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Читайте также
Для мурманских выпускников прозвучал «последний звонок»Лучшие мурманские выпускники получили награды от администрации городаЗачем мурманчанам ехать в Крым, а крымчанам – В Мурманскую область?Дорогам Мурманска – «неуд». Общественники измерили глубину ям
Комфортная среда для жизни и отдыха. В Мурманске обсудили проекты федеральной программы по благоустройствуАндрей Сысоев встретился с лучшими выпускниками МурманскаВ краеведческом музее откроется интерактивная площадка «Стражи границы. Лето 1941-го»У Росстандарта появился знак-эмблемаКольская АЭС: награждены победители областного конкурса «Энергия Севера»Режим ЧС снят: от котельной «Северная» отступили паводковые воды
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс