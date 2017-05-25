Под Мурманском торговали медвежатиной с червями

В Мурманской области выявлен первый в этом году случай продажи медвежатины поражённой трихинеллёзом.

При проведении трихинеллоскопии мяса медведя в Мончегорской городской ветеринарной станции 22 мая были обнаружены личинки возбудителя трихинеллеза. В настоящий момент мясо изъято и будет направлено для уничтожения в крематор, информация о выявлении направлена в органы госсанэпиднадзора и в госохотинспекцию Мурманской области. Это первый в 2017 году случай выявления трихинеллёза в Мурманской области.

По информации от владельца медвежатины данное мясо не является охотничьим трофеем, а было приобретено в месте несанкционированной торговли - на трассе «Кола».

Жителям Мурманской области настоятельно рекомендуется покупать продукты питания только в тех торговых точках, где реализуют продовольственные товары прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу.

Трихинеллез - острое паразитарное заболевание человека и млекопитающих, обусловлено тяжестью клинических проявлений, потерей трудоспособности, а в особо тяжёлых случаях летальным исходом пострадавших.

Для инвазии характерна лихорадка, мышечные боли, отек лица, кожные высыпания, нарушение состава крови, а при тяжелом течении - поражение миокарда, легких и центральной нервной системы.

Лечение данного заболевания не разработано. В медицине проводят симптоматическое лечение, направленное на облегчение страданий заболевших.

Источником инвазии для человека служат пораженные трихинеллезом домашние и дикие животные. Чаще всего это свиньи, дикий кабан, бурый и белый медведь, нутрия, барсук. Заболеваемость трихинеллезом обычно носит групповой характер.

Паразит имеет высокую степень устойчивости к физическому и химическому воздействию, в связи с чем термическая обработка заражённого мяса (заморозка, проварка, прожарка), а также засолка, провялка, копчение, сублимация и переработка на фарш не обеспечивают гарантированного уничтожения возбудителя трихинеллёза.

Провести достоверную трихинеллоскопию в полевых условиях не возможно, сообщает пресс-служба регионального комитета по ветеринарии.