Погоня с задержанием. Мурманчанин организовал канал поставки героина в Мурманск

Два килограмма героина не доехали до Мурманска. Под Кандалакшей после погони полицейские задержали мурманчанина, который организовал канал поставки наркотиков в Заполярье. После того, как его автомобиль остановили для досмотра, наркоторговец попытался скрыться, наплевав на все правила дорожного движения.

Это кадры с авторегистратора белой «Вольво», на которой подозреваемый пытается уйти от погони. Пересечение сплошной, превышение скорости, иномарка едва не сталкивается с фурой. Задержать преступника получается после применения спецсредств.



Перед автомобилем преступника выбрасывают шипы. Но даже с пробитыми покрышками он умудряется проехать несколько километров. После задержания, при досмотре автомобиля оперативники нашли два пакета с героином, весом около килограмма каждый.

Позже задержанный признался, что вез наркотики в Мурманск для продажи. Цена такого количества зелья на черном рынке - примерно два миллиона рублей. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 20 лет тюрьмы, или даже пожизненное лишение свободы.