Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 25 мая 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Слёзы радости и лёгкая грусть об уходящем школьном детстве. Над Мурманском прозвучал «Последний звонок».



Зачем мурманчанам ехать в Крым, а крымчанам - к Мурманскую область? Заполярье посетили крымские чиновники и бизнесмены.



Комфортная среда для жизни и отдыха. В Мурманске обсудили проекты федеральной программы по благоустройству.



А ещё метровые ямы и кирпичный ремонт. Общественные инспекторы поставили дорогам Мурманска - «неуд».



Погоня с задержанием. Мурманчанин организовал канал поставки героина в Мурманск.



Большие, маленькие, светленькие и тёмненькие… и все - ласковые и дружелюбные. В Мурманске состоялась выставка собак из приюта.



Как почистить ванну не прилагая усилий? В Заполярном на соревнованиях по робототехнике школьники создали электрическую автономную щётку.

