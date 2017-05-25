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Служить России! Движение «Юнармия» теперь в Североморске-3

20:0125 мая 2017Просмотров: 111

Ряды Юнармии в гарнизоне авиаторов Североморск-3 пополнили 18 школьников. Ребята, как полагается, приняли присягу. С новым статусом их поздравили глава администрации ЗАТО, командование авиаполка и конечно родители и педагоги.

Дисциплина, выправка и строевая подготовка не хуже, чем у бойцов срочной службы. Идут, чеканя шаг, в свою новую жизнь. Целый год эти мальчишки и девчонки доказывали, что имеют право носить форму бойца «Юнармии». Это Всероссийское военно-патриотическое движение было создано по инициативе главы Минобороны России Сергея Шойгу. Идею поддержал Президент Владимир Путин.

Главную реликвию - флаг Юнармии - принимают из рук Героя России, лётчика-снайпера, командира корабельного авиаполка Павла Подгузова. Именно морские лётчики будут обучать ребят военному делу, помогать и в теории и на практике.

Денис Ищенко, заместитель командира отдельного корабельного истребительного авиаполка: «Вот эти  ребята - это будущие защитники, патриоты нашей великой страны, и что мы, взрослые, заложим сейчас, на начальном этапе, то из них и вырастет, получится в дальнейшем».

Ирина Норина, глава администрации ЗАТО Североморск: «Это очень почетно, потому что это так называемый испытательный срок».

Вера Жарикова, директор школы № 8 гарнизона Североморск-3: «Я хочу вам сказать и пожелать, чтобы вы несли это гордое звание «юнармеец» по жизни, и всегда помнили, что вам оказана такая высокая честь - быть лицом нашей школы, быть гордостью нашей школы».

Дарья Савельева: «Они думают, что мы идем по их стопам. Это очень хорошо».

Виталий Тудос: «Это дает им особую честь, и они гордятся нами».

Сегодня в России более 70 тысяч юнармейцев, 70 из них живут и действуют в ЗАТО Североморск. И это вовсе не предел.

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