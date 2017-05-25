Телепрограмма на 26 мая (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 26 мая 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Зеленом городе.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Карамель. 3, 4 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

12:41 Познавательная программа (12+)

Компьютерные вирусы.

Что такое МКС?

Что такое искусственный интеллект?

12:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

12:59 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

14:00 Разрушители мифов. Возвращение дикого человека. Документальный цикл (16+)

Сохранились ли на Земле потомки древнего обезьяноподобного человека? Учёные отвергают эту теорию. Между тем, есть очевидцы, утверждающие обратное.

14:51 Познавательная программа (12+)

Что такое МКС?

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.

15:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:32 Загадки космоса. Астероидная опасность. Документальный цикл (16+)

15 февраля 2013 года едва не стал последним днем пусть в жизни не всего человечества, но части планеты – точно. Космическое тело весом в 9 тысяч тонн приблизилось к Земле, и на высоте 35 километров произошел гигантский взрыв, равный по мощности 10 «Хиросимам». Как спасаться? Да и вообще, можно ли уберечься от космического вторжения?

17:18 Познавательная программа (12+)

Компьютерные вирусы.

Что такое искусственный интеллект?

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Самокат. Этнографический туризм (Фильм ТРК «Продвижение», г. Омск) Программа «Самокат» - это честные советы, как превратить самую обычную туристическую поездку в эксклюзивное приключение. Всё испытано авторами программы на себе. Этнографический туризм - отдых с национальным характером. Едем в гости к оленеводам Югры и настоящим горцам Кабардино-Балкарии.

17:57 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Незаходящее солнце. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

18:02 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

18:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:00 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Зеленом городе.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 Отдыхай в Крыму. Документальный цикл (12+)

20:14 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Альгология – наука о водорослях.

Заповедник. Сейд-озеро.

Заповедник. Тихая охота.

20:29 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Мое лето пинг-понга. Художественный фильм (16+)

США. 2013 г.

Мелодрама.

В ролях: Сьюзен Сэрэндон, Марчелло Конте, Майлс Мэсси, Эмми Шокли.

1985. Рэд Миракл - застенчивый 13-летний подросток, обожающий пинг-понг и музыку. Летние каникулы семья мальчика ежегодно проводит в Оушэн Сити в Мэриленде. Там Рэд находит лучшего друга, встречает первую настоящую любовь, становится объектом жестоких насмешек со стороны местных богатых парней и находит неожиданного наставника в лице отверженной соседки…

22:37 Дополнительное время. Художественный фильм (16+)

Россия. 2005 г.

Комедия.

В ролях: Олег Табаков, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Антон Табаков, Дарья Мороз, Владимир Краснов, Дмитрий Зеничев, Валерий Громовиков, Валерий Шорохов, Юрий Богданов.

Открытые, несколько наивные люди: бывший знаменитый футболист Деев, полковник в отставке Тарасов, бывший слесарь ЗИЛа Сироткин со своей женой Соней решают противостоять судьбе и покончить с нищенским существованием. Друзья открывают частную таксомоторную службу на Белорусском вокзале и сразу же попадают в круговорот невероятных приключений, в том числе и любовных!

00:10 Познавательная программа (12+)

Компьютерные вирусы.

Что такое МКС?

Что такое искусственный интеллект?

00:31 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Танцуй свою жизнь. Это фильм о том, как молодежь приходит в ансамбль Танца Сибири им. М. Годенко - жемчужину не только красноярской, но и мировой культуры.

На уровне сердца. Авторы фильма попытались на примере празднования 70-летия Петсамо-Киркенесской операции рассказать об отношениях жителей приграничных районов России и Норвегии.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Челюскин ехал по Таймыру. Супруги Лубнины живут в поселке Диксон. Свою жизнь они посвятили поискам следов Великой Северной экспедиции.

Дети папы или Уроки музыки. Эта история рассказывает об уроках игры на фортепиано, которые даёт незрячий польский педагог незрячему русскому мальчику.

04:29 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:17 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Холодная земля, горячее сердце. Станислав Таймазов – настоящий кавказец, гордый, сильный и горячий. Его пригласили на работу горным инженером в Кольскую ГМК на рудник «Северный глубокий». Чему он хочет научить сына? Почему женился на русской девушке? И какой совет ему дал отец?

Озеро. Семья Филипповых живет на Севере, вдали от цивилизации. Фильм рассказывает о том, как природа, труд и творчество спасают человека от духовной гибели, дают ему силы жить дальше и не дают сломиться.