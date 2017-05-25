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В краеведческом музее откроется интерактивная площадка «Стражи границы. Лето 1941-го»

16:4525 мая 2017Просмотров: 453

27 мая 2017 года в 16.00 Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Мурманской области силами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» на базе Мурманского областного краеведческого музея проводит интерактивную площадку «Стражи границы. Лето 1941-го», посвященную Дню пограничника. 

Каждый гость площадки сможет изучить униформу, снаряжение, обмундирование и макеты оружия пограничников НКВД СССР по состоянию на лето 1941-го года.

Группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» является студенческим общественным объединением, созданным при Мурманском арктическом государственном университете.

Цель группы - изучение военной истории России, военно-историческая реконструкция подразделений РККА (стрелковое отделение и пограничники), участие в выставках, интерактивных площадках, иных военно-исторических и общественно-патриотических мероприятиях. 

Руководитель коллектива - кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права МАГУ Александр Александрович Чапенко.

 

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