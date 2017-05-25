В Мурманске уголовника арестовали на следующий день после освобождения

22 мая около 9 часов вечера сотрудники мурманской вневедомственной охраны получили указание проследовать к дому №53 по улице 6-й Комсомольской батареи, жильцы которого вызвали полицию.

В подъезде жилого дома сотрудниками Росгвардии был обнаружен гражданин 1971 года рождения, при котором находились две сумки с различными вещами.

Жители дома пояснили, что мужчина разбил стекло и проник через окно в чужую квартиру. Задержанный вместе с имуществом был доставлен в отдел полиции для проведения дальнейших проверок.

При проверке документов выяснилось, что мужчина имел при себе справку об освобождении из исправительной колонии, датированную этим же днем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», поскольку на следующий день 23 мая 2017 года в отдел полиции обратился мурманчанин 1987 года рождения с заявлением о том, что неизвестный разбил стекло принадлежащего ему грузового автомобиля, припаркованного по улице Александрова, и похитил имущество на сумму около 30 тысяч рублей.

Данное имущество частично и было обнаружено у задержанного сотрудниками Росгвардии ранее злоумышленника.