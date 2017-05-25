В Заполярном на соревнованиях по робототехнике школьники создали электрическую автономную щётку

Пройти змейку на время, обойти все препятствия и вытолкнуть банки из круга. Такие задачи выполняли роботы, созданные детьми на соревнованиях в Заполярном. Первый в истории Печенгского района межмуниципальный турнир состоялся благодаря усилиям местных властей, компании Норникель и Российской ассоциации образовательной робототехники Больше 40 школьников из Никеля, Заполярного и Заозёрска выясняли - чьи электронные создания лучше, а так же показывали мастер-классы.

Четвероклассник Тихон своего робота назвал в честь великого физика Альберта Эйнштейна. Вопросы теории относительности этот электронный человечек решить не сможет, а вот помочь освоить арифметику - запросто. На его создание ушёл целый рабочий день, а вдохновением для школьника стал прошлогодний робот, который угадывал цвета.



Тихон Штанько: «Там нужно подбирать цвета. Написано название цвета и нужно давать карточку нужного цвета, и он понимает - правильный или нет. А я сделал, чтобы он кивал и были числа».



Попробовать себя в качестве создателя роботов здесь может каждый желающий. И больших навыком для этого не надо, как и инженерных знаний.



Создавать роботов можно не только с помощью конструктора или металлических деталей, но и с помощью таких простых вещей, как, например, щётка для чистки ванны. С помощью простейших приспособлений из этой щётки создаётся вот такой вот автоматизированный робот для чистки полов или других поверхностей. Экономия, как говорится, налицо.



Заряда электрополотёра хватает надолго. Главное, чтобы поблизости не было домашних животных - боятся. А вот в быту помогают и весьма эффективно.



Алексей Карпов: «Если запустить в ту же обычную ванную робота 3-4, то они почистят всё очень быстро.- Будете патентовать устройство это? -Мы над этим ещё не думали. Но, думаю, стоит».



Именно эти электрощётки чистили пол перед соревнованиями. В программе турнира - 3 дисциплины в 2 возрастных категориях. Это слалом, слалом с препятствиями, а также кегельринг. Здесь важно не только построить робота, но и правильно его запрограммировать. Впрочем, как отмечают судьи, лучший результат - далеко не главное.



Сергей Мусафин, эксперт российской ассоциации образовательной робототехники: «То, что они здесь и то, что они так хотят принять участие в соревнованиях, это на самом деле намного важнее, чем тот результат, который получится в смысле места. Если ребёнок нашёл в себе силы подготовиться к соревнованиям и выступил, пусть даже хуже чем кто-то. Это не так важно».

Эти соревнования стали первым опытом для воспитанников Школы соревновательной робототехники в Заполярном. Она открылась всего 3 месяца назад при поддержке компании «Норникель». Учить юных техников приезжали лучшие столичные преподаватели Российской ассоциации образовательной робототехники



Андрей Кирпичников, директор департамента общественных связей «Норникеля»: «Для нас, как для компании, очень важно чтобы у нас было будущее. Будущее, которое заключается не только в запасах руды, не только в богатстве руды, а также в тех людях, которые работают в нашей компании, которые живут на наших территориях. Мы хотели, чтобы это люди были бы всесторонне развитые, люди свободные, люди, свободные в своем выборе профессии. Люди, которые способны своей жизнью, своей деятельностью не только выполнять производственные планы, но и развивать ту среду, в которой они находятся, для того, чтобы их детям, их женам, их членам семей было комфортно здесь жить».



Ребята, чьи роботы лучше всех справились с поставленными задачами, получили заслуженные призы и подарки. Впереди у школьников - продолжение учёбы и, конечно же, попытки создания более совершенных роботов.