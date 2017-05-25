В Зеленоборском нет отопления и горячей воды

Сотни жителей посёлка Зеленоборский остались без тепла и горячей воды. На местную котельную не поступает электричество. Причина - долги населения.

Жители не оплачивают квитанции за тепло, соответственно, поставщик не может рассчитаться с компанией, которая предоставляет электричество. «АтомЭнергоСбыт» приостановил подачу электричества на котельную, что привело к полной её остановке и 380 жителей посёлка остались без тепла и горячей воды. Такой способ борьбы с неплательщиками недопустим.



Надежда Самохвалова, старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со средствами массовой информации: «С целью восстановления нарушенных прав граждан, 24 мая 2017 года прокуратора города Кандалакша обратилась в кандалакшский районный суд с исковым заявлением и требованием признать действия «АтомЭнергоСбыт» незаконными и обязанием подачи электроэнергии на котельную, кроме того, в исковом заявлении поставлен вопрос об обращении решения суда к немедленному исполнению».

Долг жителей посёлка Зеленоборский перед поставщиком тепла превышает 37 миллионов рублей.