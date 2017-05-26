3 июня на выставке в Териберке покажут наиболее яркие и интересные аспекты жизни северян

3 июня на базе Териберского Дома культуры в рамках фестиваля «Териберская волна» откроется выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера», приуроченная к 79-ой годовщине Мурманской области.

Выставка является своеобразной визитной карточкой Мурманской области. Она демонстрирует наиболее яркие и интересные аспекты жизни северян начала XXI века.

На 12 планшетах представлена информация о достопримечательностях региона, о наиболее значимых исторических памятниках, о северной природе и ее особенностях.

Отдельное внимание уделено национальным меньшинствам – саамам и поморам. Кроме того, материалы выставки расскажут о перспективах развитиях области в рамках Арктического региона.