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3 июня на выставке в Териберке покажут наиболее яркие и интересные аспекты жизни северян

15:3026 мая 2017Просмотров: 268

3 июня на базе Териберского Дома культуры в рамках фестиваля «Териберская волна» откроется выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера», приуроченная к 79-ой годовщине Мурманской области.

Выставка является своеобразной визитной карточкой Мурманской области. Она демонстрирует наиболее яркие и интересные аспекты жизни северян начала XXI века.

На 12 планшетах представлена информация о достопримечательностях региона, о наиболее значимых исторических памятниках, о северной природе и ее особенностях.

Отдельное внимание уделено национальным меньшинствам – саамам и поморам. Кроме того, материалы выставки расскажут о перспективах развитиях области в рамках Арктического региона. 

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