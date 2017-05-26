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День открытых дверей в мурманской «Научке»

11:5526 мая 2017Просмотров: 73

27 мая в Мурманской областной научной библиотеке пройдет День открытых дверей, посвященный  Общероссийскому дню библиотек.

С 10 до 18 часов посетителей ждут таинственные путешествия по книгохранилищу и познавательная прогулка по арт-объектам библиотеки. Участникам неформальной краеведческой экскурсии представится возможность увидеть Мурманск с высоты 18 метров, сделать необычные фотографии и узнать массу интересных фактов о столице Заполярья.

В рамках акции «Время читать!» будут организованы увлекательные книжные выставки с великолепно изданными альбомами по искусству, уникальными энциклопедическими изданиями, раритетами из фонда редких книг.

Также в этот день стартует акция «Калейдоскоп подарков: книги и буклеты со всего света». Все желающие смогут получить в подарок буклеты и брошюры о странах Баренцева региона: карты дорог Норвегии, альбомы Эдварда Мунка, рецепты из Финляндии,  книги о шведских традициях.

В День библиотек состоится интеллектуальная игра «Фантастический квиз» от команды «Квиз Арктика». Увлекательную программу мастер-классов и необычных экскурсий предложит музей занимательных наук «Фокус», кофе и выпечку – библиотечное кафе «Ботаник». Кроме того, в этот день в библиотеке будет работать мобильный планетарий.

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