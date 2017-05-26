Дома в Печенгском районе украсят детскими рисунками

В Заполярном наградили победителей творческого конкурса «Добавь городу красок». Лучшие работы действительно украсят родные города участников. Профессиональные райтеры, художники граффИти, нарисуют их на фасадах зданий в Заполярном, Никеле и Мончегорске.

Традиции добавлять городу красок в Никеле, Заполярном и Мончегорске уже несколько лет. Результатом этой акции стали эти рисунки на фасадах домов, но организаторы на этом не останавливаются, и уже сегодня выбрали новых художников, которые станут авторами новых работ.

Этот конкурс организует «Норникель» для того, чтобы жители муниципалитетов, в которых компания ведет свой бизнес, могли делать свои города комфортнее. Впервые конкурс прошел в 2014 году в Норильске. В 2015 к нему подключились жители Печенгского района, а через год - жители Мончегорска. Результат мы видим сами. В этом году в трех городах Мурманской области будут украшены фасады домов и автобусные остановки.



Андрей Кузнецов, глава администрации г. Заполярный: «За дворцом культуры у нас большая есть площадка, администрация планирует строительство там большого многофункционального парка, и торцы домов, выходящих на этот парк, будут украшены рисунками, которые рисовали дети».

В конкурсе два направления - «рисунок» и «граффити». В первом участвовали совсем юные художники - до 9 лет. Во втором - ребята постарше и молодёжь до 35 лет.



Ксения Нижевикина, участница конкурса: «Я участвую в этом конкурсе уже третий год, и когда в этом году объявили о старте конкурса, я тоже решила поучаствовать, потому что я хочу сделать мой город красивее и ярче!»



Елизавета Корноухова, участница конкурса: «Я сама из Никеля и я нарисовала на доме маяк и волны. Я вдохновилась работами Айвазовского и Ван Гога. Ван Гог - это мой любимый художник, и я постаралась изобразить волны именно в стиле Ван Гога».



Ирина Дубовик - педагог в художественной школе Никеля. На сцену она сегодня выходит часто - получает награды своих воспитанников, чтобы передать в поселок. Её ученики не в первый раз принимают участие в конкурсе. В прошлом году их рисунки украсили городские автобусы.



Ирина Дубовик, педагог художественной школы (Никель): «Вы знаете, мы были настолько удивлены, когда увидели первые автобусы с нашими же рисунками. Мне ребята звонили и говорили: «ой, а вы видели? А там мой рисунок!» Я не видела! Так получилось, что я не видела, я думаю, надо же, а где автобус-то такой? И я как-то куда-то шла и смотрю: Едет мимо меня этот автобус! Так здорово!»



В этом году в конкурсе приняли участие 120 работ. С лучшими из них уже работают профессиональные художники стрит-арта, которые адаптируют их и позже нарисуют на стенах зданий.