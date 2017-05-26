Из-за климатических условий День посадки леса в Мурманской области пройдет 17 июня

По инициативе Федерального агентства лесного хозяйства с 2011 года в мае проводится Всероссийская экологическая акция «Всероссийский День посадки леса», именно 2011 год был провозглашен ООН Международным годом леса.

Уже в первый год проведения Дня силами 200 тысяч добровольцев в 60 регионах России было посажено 25 миллионов саженцев молодых деревьев на площади свыше 7 тысяч гектар.

Во многих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и населенных пунктах 20 мая прошли субботники по посадке деревьев.

В Мурманской области в связи с особыми климатическими условиями, наличием снежного покрова центральное мероприятие по посадке сеянцев хвойных пород пройдет 17 июня, на территории Кольского лесничества в районе 44 км лесной дороги пос. Верхнетуломский – у р. Марфа.