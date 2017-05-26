16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Из-за климатических условий День посадки леса в Мурманской области пройдет 17 июня

10:0026 мая 2017Просмотров: 135

По инициативе Федерального агентства лесного хозяйства с 2011 года в мае проводится Всероссийская экологическая акция «Всероссийский День посадки леса», именно 2011 год был провозглашен ООН Международным годом леса.

Уже в первый год проведения Дня силами 200 тысяч добровольцев в 60 регионах России было посажено 25 миллионов саженцев молодых деревьев на площади свыше 7 тысяч гектар. 

Во многих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и населенных пунктах 20 мая прошли субботники по посадке деревьев.

В Мурманской области в связи с особыми климатическими условиями, наличием снежного покрова центральное мероприятие по посадке сеянцев хвойных пород пройдет 17 июня, на территории Кольского лесничества в районе  44  км  лесной  дороги  пос. Верхнетуломский –  у р. Марфа.

Читайте также
Алексей Венедиктов: бывают провальные интервьюКировские музейные работники принимают участие на международном фестивале музеев «Интермузей-2017»Прогноз погоды по Мурманской области на 27 маяДень открытых дверей в мурманской «Научке»
Сегодня у девятиклассников Мурманской области начинаются экзаменыЮных мурманчан приглашают на «Библиотечные бродилки»В Мурманске 12-17 июня пройдет экологический марафон «Climate’n'Energy Week»В Мурманской области скоро появятся электронные больничные листыПрокуратура Североморска нашла в Интернете сайт, где продают птиц из Красной книгиВ Мурманске на выходных можно сдать опасный мусор
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс