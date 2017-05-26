Кировские музейные работники принимают участие на международном фестивале музеев «Интермузей-2017»

Специалисты Музейно-выставочного центра АО «Апатит» представляют Кировск на крупном международном фестивале музеев «Интермузей-2017», который проходит сегодня в Москве.



Тема фестиваля в этом году - «Музей будущего».

Музейно-выставочный центр представляет проект «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Она располагается в знаменитой башне. Проект представлен в номинации «Лучший проект в сфере информационных технологий».



Стенд МВЦ уже посетили сотни гостей фестиваля, сообщает информационный портал «Лавина».





Фото группы вконтакте Музейно-выставочный центр АО "Апатит". Кировск





