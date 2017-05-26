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Кировские музейные работники принимают участие на международном фестивале музеев «Интермузей-2017»

12:1826 мая 2017Просмотров: 49

Специалисты Музейно-выставочного центра АО «Апатит»  представляют Кировск на крупном международном фестивале музеев «Интермузей-2017», который проходит сегодня в Москве.
 
Тема фестиваля в этом году - «Музей будущего».

Музейно-выставочный центр представляет проект «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Она располагается в знаменитой башне. Проект представлен в номинации «Лучший проект в сфере информационных технологий».

Стенд МВЦ уже посетили сотни гостей фестиваля, сообщает информационный портал «Лавина».

Фото группы вконтакте Музейно-выставочный центр АО "Апатит". Кировск


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