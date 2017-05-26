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Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области освобождена от занимаемой должности

14:1526 мая 2017Просмотров: 663

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 29 мая министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова будет освобождена от занимаемой должности.

23 мая ситуация вокруг министра природных ресурсов и экологии Мурманской области рассматривалась на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун.

Основанием к рассмотрению ситуации на заседании комиссии послужило решение главы региона, принятое по материалам проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими государственные должности, и соблюдения ими установленных ограничений.

По итогам рассмотрения комиссия установила, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения лицом, замещающим государственную должность, требований к служебному поведению.

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