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Мурманчанка лишилась денег, пытаясь получить кредит у мошенников

14:0326 мая 2017Просмотров: 206

В мурманскую полицию обратилась местная жительница 1971 года рождения.

Полицейским женщина пояснила, что на одном из сайтов в интернете она оставила заявку на кредит.

Позже ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что ей одобрен кредит в сумме 220 тысяч рублей. Лже-сотрудник банка уговорил женщину оплатить страховку.

Северянка, поверив совершенно незнакомому человека, перевела на указанный жуликом банковский счет около 4 тысяч рублей.

Кредит заявительница так и не получила, а телефон злоумышленника был постоянно отключен, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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