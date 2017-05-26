Мурманчанка лишилась денег, пытаясь получить кредит у мошенников

В мурманскую полицию обратилась местная жительница 1971 года рождения.

Полицейским женщина пояснила, что на одном из сайтов в интернете она оставила заявку на кредит.

Позже ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что ей одобрен кредит в сумме 220 тысяч рублей. Лже-сотрудник банка уговорил женщину оплатить страховку.

Северянка, поверив совершенно незнакомому человека, перевела на указанный жуликом банковский счет около 4 тысяч рублей.

Кредит заявительница так и не получила, а телефон злоумышленника был постоянно отключен, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.