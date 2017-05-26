Мурманские медики будут учиться оказывать помощь на новейших манекенах

В мурманском областном центре повышения квалификации врачей появились пластмассовые больные. Речь, конечно, не о живых людях, а о манекенах. Это тренажеры, на которых медики смогут отрабатывать навыки оказания помощи больному. С подробностями Михаил Аброськин и Александр Саницкий.

Что вы знаете о родах? Наверняка, вы слышали рассказы своих бабушек, мам, подруг, смотрели картинки в интернете, много читали. Но смогли бы вы сами принять роды? Наверняка нет, ведь возможность потренироваться выпадает не часто. Возможность потренироваться выпадает не часто, а вот у медиков - есть такая возможность.

Конечно же, это не настоящие младенцы - это лишь муляжи: внутри жесткий скелет, снаружи кожа из латекса. В этой аудитории врачи, которым еще только предстоит научиться принимать роды, получают первые навыки.

Татьяна Олейник, преподаватель мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения: «Монитор для оказания сердечно-лёгочной реанимации новорожденному ребенку. Манекен сопровождается монитором. Можно определить правильное и не правильное приложение рук. Вот это правильное, когда зеленый сигнал идёт. Если куда-то в сторону, то показывает, что не правильно».

Отдельные манекены для гинекологов с возможностью увидеть самые распространённые патологии. Отдельно манекены рожениц.

В центре есть манекены и взрослых людей. Отличаются они функционалом и назначением. Одни предназначены для отработки общего ухода за больным. У них есть сменные части, что позволяет отработать большой круг медицинских задач. Другие - для проведения реанимационных мер.

Елена Муромцева, директор мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения: «Специалисты Российской Федерации с 2016 года переходят на непрерывное медицинское образование, которое предусматривает в будущем аккредитацию специалистов и допуск их к профессиональной деятельности».

Манекены можно использовать и для проведения занятий, и для контроля, то есть на экзаменах. Такого рода внутренние проверки это первый шаг к аккредитации, а, главное, к более качественным медицинским услугам.