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«Норникель» участвует в работе XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор» в Красноярске

14:3526 мая 2017Просмотров: 145

Делегация «Норникеля» приняла участие в работе XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор».

В ее состав вошли представители Блока корпоративной защиты компании, подразделений безопасности филиалов и дочерних обществ, сообщает РИА Индустрия безопасности.

В ходе мероприятия участники ознакомились с представленными ведущими российскими производителями образцами специализированной продукции по таким направлениям, как информационная безопасность, системы связи и управления, безопасность объектов промышленности, ТЭК.

Особый интерес представителей компании вызвали разработки в сфере обеспечения безопасности массовых мероприятий, представленные в рамках семинара «Вопросы противодействия проявлениям терроризма и экстремизма в период подготовки и проведения крупных международных спортивных мероприятий», организованного УФСБ России по Красноярскому краю и Министерством спорта Красноярского края.

«Норникель» - генеральный партнер XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Обеспечение комплексной безопасности мероприятий одного из ее ключевых объектов – фанпарка «Бобровый лог» (входит в группу компаний «Норникель») – приоритетное направление нашей деятельности», отметил директор Департамента (Дирекции) корпоративной безопасности компании Роман Гудов.

«Это касается как технической стороны вопроса, так и методики подготовки высококвалифицированных кадров. В рамках форума мы получили возможность прямой профессиональной коммуникации и обмена опытом с представителями органов государственной власти и других компаний, также участвующих в процессе подготовки и проведения Универсиады», добавил он.

Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор» - ведущее российское мероприятие в области комплексной безопасности и противодействия угрозам терроризма.

Проводится в г. Красноярске при поддержке Национального антитеррористического комитета, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Администрации Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края.



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