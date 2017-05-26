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Новые купюры в 200 и 2000 рублей появятся в обращении осенью

08:4526 мая 2017Просмотров: 213

Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в октябре, сообщил журналистам первый заместитель председателя Центрального банка России Георгий Лунтовский.

«Мы где-то в июле будем окончательный дизайн утверждать. Будет одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты», — рассказал Лунтовский.

На банкноте номиналом 200 рублей будут изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области, сообщает РИА Новости

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились победители — символы Дальнего Востока и Севастополя.

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