Пить из цистерны, либо из ручья. Что происходит с водой в Абрам-мысе?

Жители Абрам-мыса не пьют домашнюю воду и ходят с канистрами к цистернам или на родник. Что происходит с водой на другой стороне Кольского залива? Сегодня наша съёмочная группа - Татьяна Юлусова и Сергей Расюк - побывала в этом микрорайоне, пообщалась с жителями и представителями «Мурманскводоканала», которые так и не смогли ответить - почему мутная вода.

На Абрам-мысе - хорошо. Тихий, спокойный, уютный район. Дана Ребанькова мечтала здесь жить. Купила квартиру, сделала ремонт. Говорит, что люди здесь дружные. Но теперь их объединяет не радость соседства, а общая беда. В каждом доме из крана льётся мутная вода.



Дана Ребанькова: «Хорошо, ладно, я на машине а другие? Могут ли они постоянно бегать за водой? Есть же и пожилые люди. А пользоваться водой нельзя. У меня, например, сильнейшая аллергия пошла. Да, реально. Поэтому, я не знаю как здесь».



В центре микрорайона - цистерна с водой, водителя нет, доступ к воде - свободный.



Мария Комлева: «С водой? Вот, пожалуйста, вода на весь посёлок. В основном ходим на родник, пьём родниковую воду. А кто не может, так и до машины не добраться. У меня вот сосед, например, на восьмом этаже, говорит: я этой пользуюсь. Он не в состоянии дойти. Ну, ничего, жив ещё».



Мы же в состоянии дойти до родника, но нашли его не сразу. Нужно выехать из посёлка, обойти мусорную свалку вдоль трассы, долго идти по лесу, перепрыгнуть через пяток грязных луж, не поскользнуться на деревянных скользких помостах. И вот он - живой источник.

Для наглядности - мы сняли путь от природного ручья до трассы.



Возвращаемся в посёлок, идём в управляющую компанию. Дверь закрыта, на стекле за решёткой - номер телефона. Звоним.



Свидетель телефонного разговора подсказал - кто и где нам смог бы прояснить проблему с мутной водой. Идём к соседнему дому. На двери эмблема явно схожа с символом водоканала. Люди - на месте, что-то слесарят.



Может, это и есть Андрей Жуков - мастер, который, как нас заверили, ответит - что с водой в Абрам-мысе.



Нет, это не мастер и разговаривать он не намерен. Но на доске объявлений в свободном доступе - его номер телефона. Звоним.



Тема грязной воды обсуждалась неделю назад на оперативном совещании в правительстве. Из-за паводка в начале месяца река Лавна стала грязной. И вода в квартирах приобрела красный оттенок. По нормам сан-пина, пить её нельзя. Говорили о том, что уличные водопои - мера временная.



И такую воду решаются не многие. В детском садике, например снабжение пока не перекрыли, но детей оберегают.



Наталья Лежнина, воспитатель детского сада: «Я не эксперт, на счёт анализов ничего не могу сказать. Это специалисты должны сказать, но нам разрешили работать и мы работаем. Но мы стараемся из последних сил. Дети салфетки приносят. После того как руки помыли - салфетками обтирают. Скажите, а было такое, что запрещали воду использовать? Ну, да, было. В прошлом году, мы в другом садике работали и запрещали».



Видео из сюжета: Печенга утопает в мусоре, в Заозерске не вывозят снег, а на Абрам-Мысе борются с грязной водой

Вода, по словам местных жителей, меняет цвет регулярно. Глава администрации Кольского района Александр Лихолат на заседании правительства сказал, что вскоре проблема решится. Сейчас идёт речь о закупке очистных модулей, которые будут быстро очищать воду в случае необходимости.