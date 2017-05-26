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Полное видео программы «Новости»

20:0026 мая 2017Просмотров: 151

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 26 мая 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Весело и дружно, в конце мая чистим двор от снега. В честь международного «дня соседей» мурманчане вышли на улицу с лопатами.

Молодым дипломы, опытным благодарности. В Мурманске отметили день российского предпринимательства.

Боевые корабли, самолеты и вертолеты против условного врага. На Северном флоте прошли масштабные учения «Кумжа-2017».

Пластиковый скелет и плоть из силикона. Мурманские медики будут учиться на новейших манекенах.

Яркий город. На фасадах домов в Печенгском районе скоро появятся новые произведения искусства.

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