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Прогноз погоды по Мурманской области на 27 мая

12:1626 мая 2017Просмотров: 58

Переменная облачность. Местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днем +2+7°.

Прогноз погоды на 27 мая  по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-1..+1

+4..+6

небольшие осадки

небольшие осадки

Умба

-1..+1

+3..+5

небольшие осадки

небольшие осадки

Полярные Зори

0..-2

+4..+6

небольшие осадки

небольшие осадки

Апатиты

0..-2

+4..+6

небольшие осадки

небольшие осадки

Кировск

0..-2

+3..+5

небольшие осадки

небольшие осадки

Ковдор

-1..+1

+5..+7

небольшие осадки

небольшие осадки

Мончегорск

-1..+1

+2..+4

небольшие осадки

небольшие осадки

Ловозеро

0..-2

+2..+4

небольшие осадки

небольшие осадки

Оленегорск

0..-2

+3..+5

небольшие осадки

небольшие осадки

Никель

0..-2

+2..+4

небольшие осадки

небольшие осадки

Заполярный

0..-2

+1..+3

небольшие осадки

небольшие осадки

Североморск

-1..+1

+2..+4

небольшие осадки

небольшие осадки

Мурманск

-1..+1

+2..+4

небольшие осадки

небольшие осадки

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 27 мая

Температура воздуха

утром -1..+1

днем +2..+4

вечером +0..+2

Осадки

небольшие осадки

небольшие осадки

небольшие осадки
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