Прогноз погоды по Мурманской области на 27 мая

Переменная облачность. Местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днем +2+7°.
Прогноз погоды на 27 мая по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-1..+1
|
+4..+6
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Умба
|
-1..+1
|
+3..+5
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Полярные Зори
|
0..-2
|
+4..+6
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Апатиты
|
0..-2
|
+4..+6
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Кировск
|
0..-2
|
+3..+5
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Ковдор
|
-1..+1
|
+5..+7
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Мончегорск
|
-1..+1
|
+2..+4
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Ловозеро
|
0..-2
|
+2..+4
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Оленегорск
|
0..-2
|
+3..+5
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Никель
|
0..-2
|
+2..+4
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Заполярный
|
0..-2
|
+1..+3
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Североморск
|
-1..+1
|
+2..+4
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Мурманск
|
-1..+1
|
+2..+4
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 27 мая
|
Температура воздуха
|
утром -1..+1
|
днем +2..+4
|
вечером +0..+2
|
Осадки
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки