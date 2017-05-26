Прогноз погоды по Мурманской области на 27 мая

Переменная облачность. Местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днем +2+7°.

Прогноз погоды на 27 мая по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -1..+1 +4..+6 небольшие осадки небольшие осадки Умба -1..+1 +3..+5 небольшие осадки небольшие осадки Полярные Зори 0..-2 +4..+6 небольшие осадки небольшие осадки Апатиты 0..-2 +4..+6 небольшие осадки небольшие осадки Кировск 0..-2 +3..+5 небольшие осадки небольшие осадки Ковдор -1..+1 +5..+7 небольшие осадки небольшие осадки Мончегорск -1..+1 +2..+4 небольшие осадки небольшие осадки Ловозеро 0..-2 +2..+4 небольшие осадки небольшие осадки Оленегорск 0..-2 +3..+5 небольшие осадки небольшие осадки Никель 0..-2 +2..+4 небольшие осадки небольшие осадки Заполярный 0..-2 +1..+3 небольшие осадки небольшие осадки Североморск -1..+1 +2..+4 небольшие осадки небольшие осадки Мурманск -1..+1 +2..+4 небольшие осадки небольшие осадки

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 27 мая