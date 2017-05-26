Прокуратура Североморска нашла в Интернете сайт, где продают птиц из Красной книги

Прокуратурой Североморска выявлен сайт в Интернете, содержащий информацию, запрещенную к распространению.

На сайте опубликованы сведения о торговле таким видом редких птиц, как черный аист. Птица занесена в Красную книгу Российской Федерации.

Вход на сайт свободный, не требует регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием страницы, скопировать информацию может любой пользователь.

По результатам проверки в суд направлено заявление о признании информации, размещенной в Интернете, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Рассмотрение заявления находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры по Мурманской области.