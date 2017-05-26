16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Прокуратура Североморска нашла в Интернете сайт, где продают птиц из Красной книги

10:4526 мая 2017Просмотров: 120

Прокуратурой Североморска выявлен сайт в Интернете, содержащий информацию, запрещенную к распространению.

На сайте опубликованы сведения о торговле таким видом редких птиц, как черный аист. Птица занесена в Красную книгу Российской Федерации.

Вход на сайт свободный, не требует регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием страницы, скопировать информацию может любой пользователь. 

По результатам проверки в суд направлено заявление о признании информации, размещенной в Интернете, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. 

Рассмотрение заявления находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры по Мурманской области. 

Читайте также
Алексей Венедиктов: бывают провальные интервьюКировские музейные работники принимают участие на международном фестивале музеев «Интермузей-2017»Прогноз погоды по Мурманской области на 27 маяДень открытых дверей в мурманской «Научке»
Сегодня у девятиклассников Мурманской области начинаются экзаменыЮных мурманчан приглашают на «Библиотечные бродилки»В Мурманске 12-17 июня пройдет экологический марафон «Climate’n'Energy Week»В Мурманской области скоро появятся электронные больничные листыВ Мурманске на выходных можно сдать опасный мусорВ правительстве Мурманской области представили туристический потенциал Республики Крым
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс