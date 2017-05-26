Сегодня в правительстве Мурманской области говорили о развитии Терского района. На заседании рабочей группы определили основные направления будущей работы.

Будущее развитие Терского берега - это целый комплекс мер как экономической, так и социальной направленности. Все предложения обсуждаются рабочими группами, куда входят специалисты из разных областей.



Министерство экономического развития области предлагает легализовать сферу туризма на Терском берегу, а именно сдачу гостевых домиков в наем, от «серой» аренды в Умбе и Варзуге не получает никакого дохода местный бюджет.

Также необходимо обратить внимание на фермерство и сельское хозяйство. По словам специалистов минэконоразвития, это позволит решить проблему занятости местного населения. Со стороны Терского района также поступают различные предложения. Связаны они с повседневными и обустройством быта.



Наталия Самойленко, глава Терского района: «С одной стороны со строительством, с другой по переработке биоресурсов, у нас есть рыбопромысловые участки, также по переработке ягод и грибов, также дальнейший ремонт дороги Умба-Варзуга».



Предложений по социально-экономическому развитию Терского района поступает множество. Задача рабочей группы - отобрать самые важные и сформировать так называемые «дорожные карты». Заместитель губернатора региона Григорий Стратий призвал ответственных лиц не затягивать со сроками, чтобы не упустить летний сезон.