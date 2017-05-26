Судов станет больше, а спрос на рыбу - увеличится. В России модернизируют портовую инфраструктуру

В России утверждена стратегия развития морских терминалов для обслуживания рыбопромысловых судов.

Стратегия предполагает масштабную модернизацию имеющихся и строительство новых судоремонтных и логистических мощностей, создание портовой инфраструктуры в основных рыбохозяйственных бассейнах России, в том числе Северном.

Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Общий объем инвестиций в рамках реализации предусмотренных стратегией инвестиционных проектов оценивается в 26,5 млрд рублей (2017-2025 годы).

Стратегия предусматривает, в том числе, рост отечественных рыбопромысловых судов, проходящих техническое обслуживание в российских портах, до 80% (против 40% в 2015 году). Увеличение объема перевалки рыбопродукции в российских морских портах (с 1,5 млн тонн до 3 млн тонн) и емкости припортовых холодильно-складских комплексов (с 235 тыс. тонн до 440 тыс. тон).

Ожидается, что реализация стратегии приведет к росту спроса на рыбопродукцию и услуг смежных отраслей экономики (строительство, поставка транспортных средств, оборудования и др.)

Строительство новых перегрузочных комплексов и предприятий по обслуживанию судов рыбопромыслового флота позволит создать не менее тысячи рабочих мест в прибрежных субъектах РФ.

Устранение инфраструктурных ограничений и снижение логистических затрат будет способствовать снижению реальных цен на рыбопродукцию на внутреннем рынке в среднем не менее чем на 10%.