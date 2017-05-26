Телепрограмма на 27 мая (суббота)

Программа передач канала ТВ21+

Суббота, 27 мая 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Великолепный Гоша.

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Белорусский вокзал. Художественный фильм (12+)

СССР. 1971 г.

Драма.

В ролях: Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Всеволод Сафонов, Нина Ургант, Николай Волков мл., Любовь Соколова, Маргарита Терехова, Раиса Куркина, Юрий Визбор.

Герои фильма расстались на Белорусском вокзале летом 1945-го. Спустя четверть века они встречаются на похоронах боевого товарища. В их душах с новой силой оживает пережитое. Время не властно над их памятью: ветераны сохранили верность фронтовой дружбе, способность жертвовать собой, неистребимую любовь к жизни.

12:14 Познавательная программа (12+)

Ускорение и торможение.

Философы ХХ века.

12:26 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

12:31 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

13:00 National Geographic. Документальный цикл (16+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

13:47 Познавательная программа (12+)

Что такое демократия?

Что такое климат?

14:02 Загадки космоса. Астероидная опасность. Документальный цикл (16+)

15 февраля 2013 года едва не стал последним днем пусть в жизни не всего человечества, но части планеты – точно. Космическое тело весом в 9 тысяч тонн приблизилось к Земле, и на высоте 35 километров произошел гигантский взрыв, равный по мощности 10 «Хиросимам». Как спасаться? Да и вообще, можно ли уберечься от космического вторжения?

14:49 Познавательная программа (12+)

Что такое невесомость?

Что такое новые технологии?

15:00 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.

15:30 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Великолепный Гоша.

15:58 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:02 Телегазета (12+)

16:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

16:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Место встречи – ТВ-21 (16+)

Информационно-аналитическая программа «Место встречи - ТВ-21» обращается к наиболее значимым событиям жизни региона и России. Актуальные темы, компетентные собеседники, острые вопросы о том, что волнует северян, – всё это вызывает зрительский отклик.

18:00 Шоу «Без страховки». Выпуск 13 (16+)

Зрелищное шоу с настоящими акробатическими трюками, реальными травмами, скандалами, слезами и болью… Сложные номера без страховки выполняют звезды сериала «Универ» на ТНТ Виталий Гогунский и Мария Кожевникова, скандально известная Виктория Боня, актер Дмитрий Певцов, телеведущая Роза Сябитова, боксер Константин Дзю, фигуристка Елена Бережная.

20:03 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Чечым (Фильм ТК «Моя Удмуртия», г. Ижевск). «Чечым» (с удмуртского «вкуснятина») - познавательно-развлекательная кулинарная программа, общение с носителями удмуртского языка и культуры за приготовлением блюд удмуртской кухни. К слову, это не только всемирно известные пельмени и перепечи, но и шаньги с картошкой, пирожки со свёклой, калиной и мёдом, окрошка из чёрной редьки... Гость этого выпуска - заслуженная артистка Удмуртии Елена Сунцова.

20:26 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Река Поной. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 Семейный план. Художественный фильм (16+)

США. 1996 г.

Комедия.

В ролях: Лесли Нильсен, Джадж Райнхолд, Эдди Боуз, Эмили Проктер, Захари Браун, Тревор Морган, Тони Розато, Гарри Морган, Джои Пирсон, Адам Бич.

Гарри Хебер спасает летний лагерь от негодяя Джеффри, который мечтает его захватить с целью создать там роскошный курорт, выгнать оттуда детей, заселить богатеньких отдыхающих и заработать на этом кучу денег.

22:42 Мое лето пинг-понга. Художественный фильм (16+)

США. 2013 г.

Мелодрама.

В ролях: Сьюзен Сэрэндон, Марчелло Конте, Майлс Мэсси, Эмми Шокли.

1985. Рэд Миракл - застенчивый 13-летний подросток, обожающий пинг-понг и музыку. Летние каникулы семья мальчика ежегодно проводит в Оушэн Сити в Мэриленде. Там Рэд находит лучшего друга, встречает первую настоящую любовь, становится объектом жестоких насмешек со стороны местных богатых парней и находит неожиданного наставника в лице отверженной соседки…

00:16 Познавательная программа (12+)

Что такое климат?

Что такое невесомость?

Что такое новые технологии?

00:34 Телегазета (12+)

01:00 Белорусский вокзал. Художественный фильм (12+)

СССР. 1971 г.

Драма.

В ролях: Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Всеволод Сафонов, Нина Ургант, Николай Волков мл., Любовь Соколова, Маргарита Терехова, Раиса Куркина, Юрий Визбор.

Герои фильма расстались на Белорусском вокзале летом 1945-го. Спустя четверть века они встречаются на похоронах боевого товарища. В их душах с новой силой оживает пережитое. Время не властно над их памятью: ветераны сохранили верность фронтовой дружбе, способность жертвовать собой, неистребимую любовь к жизни.

02:35 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Меж двух столиц (Фильм ТРК «Тверской проспект – Регион», г. Тверь) Промо-ролик о том, чем живут жители Верхневолжья, чем дорожат, над чем работают и как отдыхают, к чему стремятся и во что верят. Это своеобразное приглашение в Верхневолжье, адресованное взрослым и детям, серьёзным бизнесменам и весёлым туристам. Добро пожаловать в Тверскую область!

Ижевск – это наш город (Фильм «Моя Удмуртия», г. Ижевск) Ижевск (по-удмуртски «Ижкар») - столица Удмуртской Республики. Это двадцатый по численности населения город Российской Федерации. Расположенные в междуречье Вятки и Камы, город знаменит оборонным, машиностроительным и металлургическим производствами. Ижевск является «оружейной столицей» России, носит звание Города трудовой славы. Его жители - представители более 100 национальностей. Ижевск - город, в котором комфортно жить и в который хочется возвращаться.

Тюмень. Биатлон-2021 (ТК «С1», г. Сургут) Этот ролик готовился для презентации туристических возможностей Тюменской области как региона, готового принять у себя Международные соревнования по биатлону. В итоге на конгрессе IBU в Кишиневе было принято решение о проведении Чемпионата мира в Тюмени в 2021 году.

Открытая Тува (Фильм Интернет-канала «OVAA TV», г. Кызыл) Промо-ролик, посвященный Году тувинского гостеприимства. Презентация республики от первого лица, как если бы о себе рассказывала сама тувинская земля - красивая, самобытная, девственная, удивительная, таинственная, неизведанная, а также её жители - уникальные, дружелюбные, открытые, гостеприимные.

ЮНЕСКО. Увидеть Югру – влюбиться в Россию (Фильм ОТРК «Югра», г. Ханты-Мансийск) Ханты-Мансийский автономный округ-Югру - территория перспектив и побед. Это мощный индустриальный комплекс, один из самых динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Югра - лидер по объемам производства электроэнергии в России. Ханты, манси и лесные ненцы – коренные малочисленные народы Севера, для которых Югра - исконное место проживания. Сохранение среды их обитания, развитие духовной и материальной культуры, самобытности является составляющей идеологии округа. Создание условий для занятий спортом, популяризация здорового образа жизни – это инвестиции в будущее округа. Увидеть Югру – влюбиться в Россию!

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Незаконченная война. «Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат». Знаменитая фраза говорит о том, что Великая Отечественная война на Кольском полуострове еще не закончилась. Фильм ставит эту проблему перед властями и молодым поколением.

За «цвет» надо отвечать. Фильм-притча о роли творчества в жизни человека. Питерский фотохудожник и литератор Яша Крайний, пройдя долгий и тяжелый жизненный путь, нашел себя в творчестве, он пытается стереть границы между жизнью и искусством, реальностью и сюрреализмом, фотографией и живописью.

Месторождение. Для одних эта земля – место рождения, для других – месторождение…

Моя программа джаз. О джазе Нового Орлеана известно много, а вот о джазе Нового Уренгоя, звучащего за Полярным кругом, догадываются не все.