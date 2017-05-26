Телепрограмма на 28 мая (воскресенье)

Программа передач канала ТВ21+

Воскресенье, 28 мая 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:29 Место встречи – ТВ-21 (16+)

Информационно-аналитическая программа «Место встречи - ТВ-21» обращается к наиболее значимым событиям жизни региона и России. Актуальные темы, компетентные собеседники, острые вопросы о том, что волнует северян, – всё это вызывает зрительский отклик.

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Великолепный Гоша.

10:02 Мультимир (6+)

Поликлиника кота Леопольда.

Прогулка кота Леопольда.

Шиворот-навыворот.

10:30 Человек с бульвара Капуцинов. Художественный фильм (12+)

СССР. 1987 г.

Мюзикл, мелодрама.

В ролях: Андрей Миронов, Александра Яковлева, Михаил Боярский, Олег Табаков, Николай Караченцов, Игорь Кваша, Лев Дуров, Галина Польских, Наталья Крачковская, Наталья Фатеева.

В одном из ковбойских городков Дикого Запада с его традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем появляется тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое прежде ковбоям «синема» до неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и привычки.

Правда, позднее благородный мистер Фёст будет изгнан недоброжелателями. Но обитатели городка уже никогда не смогут забыть, что на свете есть великое искусство — КИНО…

12:11 Познавательная программа (12+)

Что такое талант?

Что такое урбанизация?

Чудеса света.

12:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

12:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

13:00 Семейный план. Художественный фильм (16+)

США. 1996 г.

Комедия.

В ролях: Лесли Нильсен, Джадж Райнхолд, Эдди Боуз, Эмили Проктер, Захари Браун, Тревор Морган, Тони Розато, Гарри Морган, Джои Пирсон, Адам Бич.

Гарри Хебер спасает летний лагерь от негодяя Джеффри, который мечтает его захватить с целью создать там роскошный курорт, выгнать оттуда детей, заселить богатеньких отдыхающих и заработать на этом кучу денег.

14:41 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Эры в истории Земли.

Что такое Wi-Fi?

Небоскребы.

15:00 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.

15:24 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:30 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Великолепный Гоша.

16:02 Телегазета (12+)

16:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

16:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Незаходящее солнце. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

16:59 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Алексей Венедиктов (12+)

Алексей Венедиктов: «Честность – лучшая политика». Для нашего гостя, который предпочитает своими глазами увидеть и оценить происходящее, конфликт с Украиной – история особая. Главный редактор и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» уверен: политики должны искать пути решения существующих противоречий и не нагнетать страсти. Он убеждён, что рано или поздно ситуация разрешится, и сделают это молодые люди.

17:47 Познавательная программа (12+)

Компьютерные вирусы.

Что такое МКС?

18:00 Дополнительное время. Художественный фильм (16+)

Россия. 2005 г.

Комедия.

В ролях: Олег Табаков, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Антон Табаков, Дарья Мороз, Владимир Краснов, Дмитрий Зеничев, Валерий Громовиков, Валерий Шорохов, Юрий Богданов.

Открытые, несколько наивные люди: бывший знаменитый футболист Деев, полковник в отставке Тарасов, бывший слесарь ЗИЛа Сироткин со своей женой Соней решают противостоять судьбе и покончить с нищенским существованием. Друзья открывают частную таксомоторную службу на Белорусском вокзале и сразу же попадают в круговорот невероятных приключений, в том числе и любовных!

20:00 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Линия горизонта. Монгольский дневник (Фильм ТК «Аист», г. Иркутск). Во времена СССР взаимоотношения между Монголией и Россией были тесными, советские военнослужащие проходили службу в Монголии, тысячи специалистов жили и работали там, простые граждане СССР знали и использовали множество монгольских товаров - от знаменитых кожаных пиджаков до тушенки и зеленого чая. В 1990 году все изменилось. Сотни советских военных баз пришли в запустение. Монголия расправила широкие крылья и отправилась в свободный полет по просторам мировой экономики и политики. Помнят ли в Монголии о России, знают ли русский язык, хотят ли снова видеть русских в своих бескрайних степях? Телевизионный документальный фильм «Монгольский дневник 2016» из одноименного цикла повествует о путешествии автора в дикую Монголию, о быте жителей монгольской степи и городов, о древних легендах и традициях этой удивительной страны.

20:29 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 Круиз. Художественный фильм (16+)

Франция. 2011 г.

Триллер, драма.

В ролях: Шарлотт де Тюркейм, Лин Рено, Марилу Берри, Антуан Дюлери, Нора Арнезедер, Армель, Стефан Дебак, Жан Бенгиги, Камилла Жапи, Николас Вод.

Четыре женщины отправляются в средиземноморский круиз своей мечты. Среди веселья и праздничного безумия, уроков танго и загадочных встреч, большое путешествие раскроет перед ними новые горизонты, полные сюрпризов.

22:44 National Geographic. Документальный цикл (16+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

23:33 Шоу «Без страховки». Выпуск 13 (16+)

Зрелищное шоу с настоящими акробатическими трюками, реальными травмами, скандалами, слезами и болью… Сложные номера без страховки выполняют звезды сериала «Универ» на ТНТ Виталий Гогунский и Мария Кожевникова, скандально известная Виктория Боня, актер Дмитрий Певцов, телеведущая Роза Сябитова, боксер Константин Дзю, фигуристка Елена Бережная.

01:31 Телегазета (12+)

02:00 Человек с бульвара Капуцинов. Художественный фильм (12+)

СССР. 1987 г.

Мюзикл, мелодрама.

В ролях: Андрей Миронов, Александра Яковлева, Михаил Боярский, Олег Табаков, Николай Караченцов, Игорь Кваша, Лев Дуров, Галина Польских, Наталья Крачковская, Наталья Фатеева.

В одном из ковбойских городков Дикого Запада с его традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем появляется тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое прежде ковбоям «синема» до неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и привычки.

Правда, позднее благородный мистер Фёст будет изгнан недоброжелателями. Но обитатели городка уже никогда не смогут забыть, что на свете есть великое искусство — КИНО…

03:34 Телегазета (12+)

04:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Трудовая армия. Фильм создан на основе уникальных свидетельств российских немцев, которые в 1940-е годы были призваны в ряды так называемой «трудовой армии». Они прошли через полное бесправие, голод и тяжелый принудительный труд, но остались людьми.

Коми Лапландия. Фильм о лапландской диаспоре коми (зырянского) народа. Как они живут? Помнят ли покинутую родину? Не забыты ли язык и традиции?

В ледяном плену. Фильм-посвящение воинам-партизанам Заполярья, героически сражавшимся в годы Великой Отечественной Войны. 70 лет назад за Полярным кругом были созданы первые партизанские отряды. Авторы создали частичную реконструкцию трагических событий зимнего партизанского похода 1942 года, известного под названием «Ледовый».