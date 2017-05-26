В Баренцевом море прошли масштабные учения «Кумжа-2017»

Условно уничтожили воздушные цели, атаковали подлодку и спасли горящее судно. Учения «Кумжа-2017» прошли в Баренцевом море. За всеми этапами тренировки наблюдали слушатели военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России и наши корреспонденты: Наталья Алексеенко и Константин Кабанец.

Сейчас мы находимся на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов». В Баренцево море выдвинулись разнородные силы Северного флота, чтобы принять участие в учениях «Кумжа-2017». Всего задействовано 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота.



Скорее всего, вероятный противник постарается уничтожить корабли еще на выходе из баз. В нашем случае, из Кольского залива. Чтобы отряд кораблей не подорвался на глубоководных минах, перед крейсером идет тральная группа. С помощью специальных тралов ищут и обезвреживают снаряды, расчищая безопасный путь.



Между тем, из воды поднимается вражеская субмарина. Противолодочный самолет ее обнаруживает, передает сигнал. Корабельная поисково-ударная группа с максимальной скоростью подходит в район и начинает атаковать подлодку.



Самый зрелищный этап учений «Кумжа-2017» - противовоздушная оборона. Экипажи крейсера «Маршал Устинов», малых противолодочных и ракетных кораблей готовы к стрельбам. Зрителей предупреждают - будет громко, но интересно.



Слушатели Военной академии Генштаба Вооруженных сил России внимательно наблюдают за всеми маневрами. В море на ракетном крейсере они впервые в жизни.



Феликс Меньков, командир отряда боевых кораблей Северного флота: «У нас нет простых эпизодов. Мы ко всем эпизодам относимся одинаково серьезно. Я не могу сказать, какой из них сложнее, они все сложные и ответственные. Зато с погодой сегодня повезло? С погодой повезло, море спокойное, не качает. Немного с берега наступает туман, но, думаю, нам это не помешает».



Последний этап учений проводят уже в тумане и под дождем. Тушат условно полыхающее, терпящее бедствие судно, спасают людей из воды.



Крейсер «Маршал Устинов», с борта которого руководят учениями, больше пяти лет был на ремонте. Кораблю 30 лет. Но теперь он серьезно помолодел.



Александр Семёнов, заместитель командира ракетного крейсера «Маршал Устинов»: «Прошел глубокую модернизацию систем вооружения, полностью отремонтирована ходовая часть, двигатели, генераторы. Кораблю полностью готов к выполнению задач, поставленных страной и государством».



Что касается учений, руководителям еще предстоит обсудить все детали. По предварительной оценке, во время «Кумжми-2017» все участники отработали уж точно не хуже, чем на твердую «четверку».