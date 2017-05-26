16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Хибинах заканчивается горнолыжный сезон

20:0126 мая 2017Просмотров: 100

В Мурманской области сегодня шел снег. И в ближайшие дни - по прогнозу синоптиков - будет еще прохладно. Кого-то это раздражает - северяне соскучились по теплу. А для кого-то - в радость. Например, для горнолыжников, которые приезжают кататься в конце мая в Хибины.

Снег со склонов гор понемногу, но сходит. Горнолыжный сезон близится к своему логическому завершению.

Александр Лапп, директор горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр»: «Это один из самых длинных, наверное, горнолыжных сезонов за долгое время. На целый май продлился. Погода внесла свои коррективы конечно. Было достаточно много дней с сильным ветром. Морозные дни в январские праздники. Но вот так вот погода затянувшимся сезоном нас порадовала».

Главные претензии и местных лыжников-сноубордистов и приезжих в этом году тоже звучали именно в отношении погоды.

Тем не менее, этот ветреный сезон удался. В этом году Кировск посетили около 150 тысяч туристов, что соразмерно прошлому году. Турист к нам едет как новый, так и проверенный, из разряда преданных.

Если говорить о географии, в первую очередь, это жители Кольского края, далее Санкт-Петербург и Москва, включая области, Карелия, Северо-Запад и другие регионы. Всё больше влюбляется в Айкуайвенчорр иностранный гость, особенно наши скандинавские соседи.

Отмечают, что сервис стал не хуже, чем за границей, а цены доступнее. Довольны политикой ценообразования на горнолыжном комплексе и россияне. Но куда больше их радует развитие.

Наибольшее число положительных отзывов в этом сезоне горнолыжный комплекс получил по поводу качества подготовки и разнообразия трасс. Это особенно порадовало руководство «Большого Вудъявра».

Александр Лапп, директор горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр»: «На сегодня в горнолыжном комплексе -  28 горнолыжных трасс общей протяженностью 40 км. В будущем сезоне мы планируем эту цифру значительно увеличить  за счет новых горнолыжных трасс на северном склоне. Действует 9 горнолыжных подъемников».

К профилированию новых трасс специалисты комплекса приступят, как только сойдет снег. А вот работы по приведению в порядок подъемников К7 и К8, в народе более известных как Южный и Северный, идут полным ходом.

Александр Лапп, директор горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр»: «Мы планируем осветить горнолыжный склон вдоль подъемника К-7. Это традиционно старый подъемник советских времен. Для спортивной школы. И мы планируем восстановить его для того, чтобы школа могла уже с декабря месяца кататься и тренироваться».

В общем, свой социальный ориентир, несмотря на коммерческую направленность деятельности горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» не теряет. Главное тому подтверждение - ближайшие выходные. 27-28 мая «Большой Вудъявр» не просто работает, а работает в штатном режиме совершенно бесплатно для всех категорий населения. Такой подарок любителям горных лыж и сноубордов сделала компания «ФосАгро». Добро пожаловать на закрытие сезона!

Реклама
Читайте также
В Мурманске состоялся торжественный вечер, посвященный 79 годовщине со дня основания областиВ честь международного «дня соседей» мурманчане вышли на улицу с лопатамиПить из цистерны, либо из ручья. Что происходит с водой в Абрам-мысе?Сегодня в правительстве Мурманской области говорили о развитии Терского района
Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова будет освобождена от занимаемой должности28 мая будет перекрыт въезд на парковку рядом с памятником пограничникам АрктикиРоссийских дипломатов в Эстонии попросили покинуть пределы страныВ России посадка фруктовых деревьев выполнена больше чем наполовинуМоряк, пострадавший от оборвавшегося троса в Баренцевом море, скончался в госпиталеЖитель Апатитов получил срок за убийство, совершенное 13 лет назад
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс