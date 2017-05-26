В Хибинах заканчивается горнолыжный сезон

В Мурманской области сегодня шел снег. И в ближайшие дни - по прогнозу синоптиков - будет еще прохладно. Кого-то это раздражает - северяне соскучились по теплу. А для кого-то - в радость. Например, для горнолыжников, которые приезжают кататься в конце мая в Хибины.

Снег со склонов гор понемногу, но сходит. Горнолыжный сезон близится к своему логическому завершению.

Александр Лапп, директор горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр»: «Это один из самых длинных, наверное, горнолыжных сезонов за долгое время. На целый май продлился. Погода внесла свои коррективы конечно. Было достаточно много дней с сильным ветром. Морозные дни в январские праздники. Но вот так вот погода затянувшимся сезоном нас порадовала».

Главные претензии и местных лыжников-сноубордистов и приезжих в этом году тоже звучали именно в отношении погоды.

Тем не менее, этот ветреный сезон удался. В этом году Кировск посетили около 150 тысяч туристов, что соразмерно прошлому году. Турист к нам едет как новый, так и проверенный, из разряда преданных.

Если говорить о географии, в первую очередь, это жители Кольского края, далее Санкт-Петербург и Москва, включая области, Карелия, Северо-Запад и другие регионы. Всё больше влюбляется в Айкуайвенчорр иностранный гость, особенно наши скандинавские соседи.

Отмечают, что сервис стал не хуже, чем за границей, а цены доступнее. Довольны политикой ценообразования на горнолыжном комплексе и россияне. Но куда больше их радует развитие.

Наибольшее число положительных отзывов в этом сезоне горнолыжный комплекс получил по поводу качества подготовки и разнообразия трасс. Это особенно порадовало руководство «Большого Вудъявра».

Александр Лапп, директор горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр»: «На сегодня в горнолыжном комплексе - 28 горнолыжных трасс общей протяженностью 40 км. В будущем сезоне мы планируем эту цифру значительно увеличить за счет новых горнолыжных трасс на северном склоне. Действует 9 горнолыжных подъемников».

К профилированию новых трасс специалисты комплекса приступят, как только сойдет снег. А вот работы по приведению в порядок подъемников К7 и К8, в народе более известных как Южный и Северный, идут полным ходом.

Александр Лапп, директор горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр»: «Мы планируем осветить горнолыжный склон вдоль подъемника К-7. Это традиционно старый подъемник советских времен. Для спортивной школы. И мы планируем восстановить его для того, чтобы школа могла уже с декабря месяца кататься и тренироваться».

В общем, свой социальный ориентир, несмотря на коммерческую направленность деятельности горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» не теряет. Главное тому подтверждение - ближайшие выходные. 27-28 мая «Большой Вудъявр» не просто работает, а работает в штатном режиме совершенно бесплатно для всех категорий населения. Такой подарок любителям горных лыж и сноубордов сделала компания «ФосАгро». Добро пожаловать на закрытие сезона!